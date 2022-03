Lancement du mouvement ‘’Renfort’’ : Youssoupha Bâ veut poursuivre Aliou Sall pour "plagiat"

Youssoupha Ba accuse Aliou Sall de Plagiat

‘’ M. Aliou Sall n’a fait que reprendre textuellement le nom du mouvement dont je suis le coordonnateur national. Je dois rappeler que c’est en 2013 que nous avons mis en place le Réseau National des Forces pour le Travail (RENFORT) qui est un mouvement politique national mais qui intervient aussi dans des actions citoyennes’’.





Ces propos sont de Youssoupha Ba, coordonnateur national du mouvement RENFORT qui, monte au créneau après l’annonce par l’ancien maire de Guédiawaye du lancement de son mouvement RENFORT (Rencontre Nationale des Forces Républicaines pour le Travail). Dans les colonnes du « Le Témoin », il apporte des précisions et menace de saisir la justice.





‘’Je voudrais demander solennellement à M. Aliou Sall de trouver une autre appellation à sa formation politique. Nous sommes une organisation très bien structurée aussi bien sur le plan politique que juridique. Nous avons des cellules régionales et départementales bien organisées et qui abattent un travail remarquable. Par conséquent, il n’est pas question pour nous de permettre à quiconque d’usurper notre dénomination ‘’, a-t-il livré dans le journal Le Témoin.





Selon M. Bâ, son mouvement intervient aussi dans des actions citoyennes comme la santé, l’éducation. Sur ce, il invite tous ses camarades à se mobiliser pour mener la bataille afin que le nom de leur mouvement ne soit pas utilisé par d’autres.





Pour cela, '' nous sommes en train de nous mobiliser sur le plan national. On a prévu à cet effet d’organiser une conférence de presse dans un bref délai pour communiquer dans ce sens. Après, nous allons discuter avec nos conseillers juridiques pour attaquer Aliou Sall pour plagiat. Nous n’excluons rien du tout. Nous comptons aller jusqu’au bout mais en toute légalité. Donc je conseille à M. Aliou Sall, dans le plus grand respect, de changer le plus rapidement possible le nom de son mouvement ‘’, a ajouté Youssoupha Ba.