Lancement Yewwi Askan Wi : L'absence intrigante de Dr Abdourahmane Diouf

Annoncé comme membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Dr Abdourahmane Diouf a fait faux bond à Khalifa Sall et Cie. On lui avait même réservé une chaise.



Son nom figurait aussi sur la liste de la charte que devaient signer tous les leaders de parti et personnalités membres de la coalition Yewwi Askan Wi.



Toujours est-il que, à en croire le quotidien L'AS qui en parle dans sa parution du jour, son entourage a confié qu’il n’est pas membre de la coalition Yewwi Askan Wi.