«Caravane de la liberté» : Sonko fixe l’heure de départ et les premières étapes

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, avait annoncé au lendemain de la tenue du procès de l’affaire Sweet Beauty, mardi dernier, l’opposant à l’ex-masseuse Adji Sarr qu’il allait dérouler la caravane de la liberté, laquelle a pour mission de déloger le Président Macky Sall du Palais. Le convoi s’ébranle ce vendredi, 26 mai.



Selon Source A, qui donne l’information, l’heure exacte du départ n’est pas indiquée. Mais, ce sera dans la matinée, entre 08 et 12 heures, après une cérémonie d’au revoir, lors de laquelle Ousmane Sonko sera flanqué de jeunes et de femmes notamment du bois sacré, qui l’accompagneront jusqu’à la sortie de la ville.



En dehors du véhicule personnel du maire de Ziguinchor, trois à quatre autres véhicules de type 4X4 sont annoncés dans le convoi. Des militants se sont également engagés à accompagner leur leader dans son périple.



A partir de Ziguinchor, la caravane de la Liberté passera par plusieurs localités de la Casamance, d’abord Sédhiou, puis Kolda avant de descendre sur Vélingara. Les prochaines étapes devraient être : Tambacounda, Koumpentoum, Koungheul, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Mbour.