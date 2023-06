«Dialogue du peuple» : ce que le F24 compte faire

Les concertations du F24 intitulées «Dialogue du peuple» ne se sont pas tenues, comme prévu, hier en même temps que le lancement du «Dialogue national» initié par le Président Macky Sall. Les organisateurs, réunis au siège du Grand parti de Malick Gakou, ont été priés par des gendarmes de vider les lieux.



Ces derniers ne leur ont fournie aucun document administratif justifiant leur intervention, d’après le coordonnateur du F24. «Ils nous ont juste répondu qu’ils ont reçu l’ordre de faire évacuer les lieux», confie Mamadou Mbodji dans un entretien avec L’Observateur.



Le F24 ne compte pas se laisser faire. Son coordonnateur assure que leurs assises se tiendront. «Pour le moment nous sommes en train de réfléchir, mais on va tenir notre dialogue, clame Mbodji. Nous sommes des citoyens et nous avons des droits. Par tous les moyens pacifiques et légaux, nous allons tenir notre dialogue. Nous sommes en train de nous concerter et nous prendrons une décision sous peu.»