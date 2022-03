«Jokko Ak Macky »: La nouvelle trouvaille du Président de la République

Macky Sall innove. Le Chef de l’Etat a créé un nouveau format intitulé «Jokko Ak Macky». Lequel a pour but de s’enquérir des préoccupations des populations afin d’y apporter des solutions. Macky Sall a, de ce fait souligné, dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 9 mars, que la nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes et les autres forces vives de la Nation, va concerner tous les départements du Sénégal et la Diaspora.