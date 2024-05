« Le MARCHÉ » : Un nouveau magazine économique vient enrichir le paysage médiatique

Les financiers ont désormais un repère, une référence mensuelle qui leur permettra d’étudier les statistiques et l’évolution de l’économie du Sénégal. En effet, face au manque de spécialistes et de référents dans le secteur de l’économie sénégalaise, Dr Abdou Diaw a décidé de procéder au lancement officiel du magazine économique et financier intitulé « LE MARCHÉ ». Le Mensuel édité par l’Agence Africa Média Finance est « un support pour instaurer, renforcer le débat économique, mais aussi pour que l'économie et la finance puissent occuper une place beaucoup plus importante dans les médias en général », a laissé entendre Dr Diaw.







Lors de la présentation, le journaliste a expliqué la création du magazine comme un outil qui vient répondre à nos préoccupations. Ce, en nous fournissant ainsi, des informations économiques et financières qui seront par la suite mises à la disposition des acteurs de l'écosystème.





Magazine mensuel et une plateforme digitale, deux supports économiques complémentaires





A l’occasion de la cérémonie de lancement de la revue « LE MARCHÉ », une plateforme économique a également vu le jour. Un moyen plus dynamique qui permet à défaut d’avoir le magazine de pouvoir s’informer en temps réel sur les questions liées à la finance et à l’économie.





« Nous avons un magazine papier, qui est mensuel avec plusieurs rubriques en relation avec la technologie, le finance, le marché des titres, de la Bourse. Nous avons aussi une plateforme en ligne qui fournit des informations économiques et financières en temps record. Et, ce sont les deux supports qui se complètent par l'information », renseigne le Dr Diaw.





D’ailleurs, la mise en place de la plateforme en ligne est surtout un moyen de pousser les journalistes à s’intéresser à l'économie.





"Au Sénégal, nous avons connu des magazines, des quotidiens économiques. Certains continuent, cependant beaucoup ont disparu. Aujourd'hui, l'idée est de mettre en place un support pour instaurer le débat économique, mais aussi pour que la finance puisse occuper une place beaucoup plus importante dans les médias. Nous avons une presse dynamique dans le domaine de l'écrit, de l'audiovisuel, etc. Cependant, dans le secteur de l'économie et de la finance, le taux est « faible ». C’est pourquoi, il est important que nous puissions apporter notre contribution en mettant en place ces supports », dit-il.





Avant d’ajouter : « L'économie est une discipline très compliquée pour certains de nos amis de la presse. Mais, il faut savoir qu' aucune discipline n'est difficile. Il faut juste avoir la passion. C’est d’ailleurs, l'autre dimension de ce magazine : la pédagogie. C'est donner l'information, l'économie et la finance à la portée de tous, à travers des rubriques. Et, je pense que nous devons avoir une éducation économique plus poussée pour la population ».





Un maillage mondial





Face aux contraintes géographiques, qui empêchent au grand nombre d’avoir une mainmise sur le magazine, le fondateur du mensuel « LE MARCHÉ » a jugé nécessaire, outre le magazine physique, de trouver des partenaires numériques. des services de paiement qui vont permettre d’acquérir le magazine, même en étant dans un autre continent.





Il s'agit, selon le journaliste économique au Soleil Business, « de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un magazine physique de pouvoir s'inscrire pour une visite. Cette plateforme numérique va nous permettre de leur donner des informations, à la fois à travers le site, mais aussi à travers les médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.). En conséquence, nous mettons l'accent sur la numérisation dans notre modèle économique. C'est extrêmement important parce que la presse n'a pas le choix, surtout la presse écrite. Donc elle doit intégrer cette dimension pour pouvoir s'adapter et mieux répondre aux défis actuels auxquels les journalistes sont confrontés ».