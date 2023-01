«Macky Sall, le meilleur profil pour 2024» : Le commentaire de Diagne Sy Mbengue sur le livre de Cheikh Yérim Seck

A la faveur de la cérémonie d’installation de son 50e comité pour la vente des cartes de l’Alliance Pour la République (APR), dans la cité religieuse de Mame Maodo, l’ancien maire de Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue, commentant le livre : «Macky Sall face à son l'Histoire » de Cheikh Yérim Seck est d'avis que «Le Président Macky Sall Est Le Meilleur Profil Pour 2024». Il peint le journaliste-écrivain sous les traits d’«un observateur averti qui n'a dit que la vérité».







D’après le Directeur général de la Sn-Hlm, «La belle illustration que nous avons de cette vérité, c'est ce dernier livre de M. Seck, qui aujourd'hui remue le pays, le mettant sens dessus dessous. Tout le monde pensait que ce livre serait en défaveur du président de la République Macky Sall mais, en réalité, ça a été en sa faveur, venant de quelqu'un qui est un observateur averti et qui n'a dit que la vérité ». Aussi de dire à l'endroit de la jeunesse que « La gestion d'un pays est tellement importante qu'il ne faudrait pas qu'on aille vers l'aventure».





Ce fut une occasion pour le coordonnateur communal et de l’Alliance Pour la République (APR) et de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), à Tivaouane, d’appeler à la reconduction du président de la République Macky Sall à la tête du pays en 2024. « Nous allons vers une élection très importante dans ce pays. L’horizon 2024 n'est pas loin. Le Président avait voulu même diminuer son mandat, pour faire un deuxième mandat de 5 ans et terminer en 2022. Le Conseil constitutionnel lui a dit : ‘’Non ! Il faut aller jusqu'en 2019, pour le premier et jusqu’en 2024, pour le second’’ ». Aujourd’hui, remarque le responsable politique de l’Apr à Tivaouane, « Ce n'est par le Président Macky Sall qui a besoin d'être là, encore, pour un 3e mandat, mais, pour sauver ce pays, il faut que cette jeunesse soit conscientisée pour comprendre que la seule voie qui vaille c'est de maintenir le Président Macky Sall à la tête de ce pays en 2024 et au-delà ». Mais aujourd'hui, considère le Directeur général de la Sn-Hlm, « Nous avons un travail qui nous attend, consistant à sensibiliser les jeunes, leur montrer que Macky Sall est le meilleur. Nous n'avons pas besoin de le démontrer, il nous suffit juste de montrer ce qu'il a fait dans ce pays ».