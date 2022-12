« Le Président Macky Sall ne fera pas un 3e mandat », (membre de la Cojer)

Responsable des jeunesses républicaines de Mbour, Omar Dramé se démarque des militants du parti présidentiel, APR, qui demandent au Président Macky Sall de briguer un 3e mandat.



« Le Président a été clair », a-t-il campé, dans des propos repris par Bès Bi Le Jour de ce samedi 17 décembre 2022. Omar Dramé de poursuivre : « Il ne fera pas de 3e mandat. Il l’a dit et répété. On doit le laisser choisir le moment pour se prononcer sur la question. » Mais, « je pense qu’il ne fera pas de 3e mandat », a insisté l’apériste.



Répondant au New York Times, en marge du sommet États-Unis – Afrique, à Washington du 13 au 15 décembre derniers, le Président Macky Sall a campé sur le «ni oui ni non». Non sans entrebâiller une porte : « Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de Président, a-t-il expliqué. Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant que je sois candidat ou non, c’est ma décision ».