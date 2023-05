« Parcours de l'émergence : Le PSE, une réalité » (Par Youssou Loum)

Je profite de cette tribune pour adresser nos vifs remerciements à M. Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi à mon nom propre et au nom de toute l'équipe qui nous accompagne pour nous avoir permis de visiter plusieurs réalisations de son Excellence M. le Président de la République dont on peut citer : l'autoroute de l'avenir, ila Touba, les Sphères Ministérielles, le Parc Industriel de Diamniadio, l'Université Ahmadou Moctar Mbow, le stade Me Abdoulaye Wade, le Centre International de Conférence Abdou Diouf, et le TER (Train Express Régional).



Nous avons été nombreux (.76 personnes) à visiter ces infrastructures de dernière génération : élèves, enseignants, parents d'élèves, représentants de syndicat entre autres commutateurs traditionnels chefs religieux, les artisans et groupe Wax sa xalaat.





Il s'agit d'un échantillonnage très vaste et varié dont l'objectif est de promouvoir la qualité et la performance en matière d'éducation puisque la majorité des élèves choisis sont les meilleurs durant les tests organisés dans nos écoles.Donc c'est une source de motivation pour booster davantage les résultats scolaires.





Sous un autre angle cette visite justifie le travail si important accompli par le Président de la République dans le cadre du PSE qui est devenue une réalité.Par conséquent nous affirmons sans se tromper que M. Pape Modou Fall est entrain d'assurer le portage et la vulgarisation des réalisations du Président Macky Sall.





Il s'y ajoute l'extraordinaire travail qu'il a fait pour apporter des solutions à l'emploi des jeunes, l'accompagnement des femmes par des sessions de formation suivies de financement, sa réponse automatique à toute forme de sollicitations sociales.