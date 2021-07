«Poñsé», «Mburu ak soow», «Wax waaxete»… : Cheikh Tidiane Sow analyse le lexique politique sénégalais

«Poñsé bi nekh na lool», a déclaré le président de la République Macky Sall, la semaine dernière à Thiès, pour remercier le théoricien du «Mburu ak soow», Idrissa Seck. Non sans annoncer l’arrivée imminente du «Gloria» pour une mixture politique plus onctueuse. Un appauvrissement du vocabulaire politique sénégalais, selon plusieurs observateurs.





D’après l’analyse qu’en fait Cheikh Tidiane Sow, coach en communication politique, il ne s’agit pas d’un fait nouveau. «Le vocabulaire politique, d’une manière générale, est toujours empreint d’un certain cynisme. Donc, ce n’est pas quelque chose de nouveau», déclare-t-il sur le plateau de l’émission «Objection» de Sud Fm. Et les métaphores du président rentrent, selon lui, dans ce moule.





«Bien avant, il y a eu le fameux ‘’Wax waxete’’ d’Abdoulaye Wade. Mais encore bien avant, il y a eu, sous l’ère de Senghor qui parlait de Me Wade en disant ‘’Laye Ndiombor’’. Donc, c’est quelque chose qui existait déjà. Abdou Diouf lui-même parlait de Wade, faisant allusion à son crâne qui était comme un œuf. Il disait : ‘’Neen doufi bondé.’’





Ces petites phrases sont récurrentes », rappelle le fondateur de Lead Consulting. Cheikh Tidiane Sow ajoute : «C’est ce qu’on appelle des accroches dans la vie politique. Les hommes politiques en sont friands, bien entendu. Mais le public aussi en est friand. Ce sont les choses qui passent dans la postérité. C’est un peu le sens de la politique. Parce que le politique, il parle au peuple et il essaie d’accrocher l’esprit de ce peuple. Ils raccourcissent la distance qu’il y a entre eux et le peuple.»





D’après l’expert en communication politique, dans le passé, les politiques s’adressaient aux grands électeurs. Maintenant, explique-t-il, «il faut s’adresser au Sénégalais lambda qui est à Keur Massar, au primo-votant qui n’a pas une culture politique importante. Donc, on doit lui parler le langage qu’il comprend. Parce que dans la communication, il y a trois éléments importants : celui qui parle, le message et le récepteur. Et de ces trois, c’est le récepteur (cible) qui est le plus important».