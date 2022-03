« Thiès ville propre » : Babacar Diop et les maires des trois communes en croisade contre l'insalubrité

Les quatre maires élus de Thiès ne perdent pas de temps. La machine est en marche. Ils annoncent une vaste opération de désencombrement et de nettoyage dans la capitale du rail. Tous ont, lors d'une conférence de presse conjointe déclaré le démarrage des opérations ce mardi. Le top départ sera donné sur l'avenue de Caen.





« La mairie de ville de Thiès en collaboration avec les trois autres communes a décidé de lancer une opération de ville Thiès ville propre. Cette opération, parce que nous avons tous remarqué que Thiès n'est pas propre. Cette ville a été abandonnée à elle-même pendant longtemps; nous avons remarqué que cette ville est fortement marquée par l'insécurité, par un défaut d'éclairage, par l'occupation anarchique de l'espace public. Tout ceci a conduit à une situation qui fait que Thiès ressemble à une ville fantôme. Les Thiessois veulent retrouver leur ville, leur belle ville, la grande ville de Thiès et cela passe d'abord par un cadre de vie sain", avance le nouveau maire Babacar Diop.





" Un cadre de vie sain est le fondement et la finalité de tout développement. La mission primaire et fondamentale d'une municipalité, c'est d'abord et avant tout le cadre de vie. Et c'est pourquoi nous voulons faire de Thiès une ville propre. Nous voulons faire de Thiès la ville la plus propre du Sénégal, la ville la plus propre de l'Afrique. Cela ne demande pas des milliards, cela ne demande pas de l'argent, cela demande de la volonté, de l'implication, de l'engagement et c'est la raison pour laquelle les maires ici présents, ont lancé cette grande opération de nettoiement et de désengorgement », lance encore Dr Babacar Diop. Il a insisté sur la citoyenneté et le capital humain qui sont garants de la réussite des opérations.





"Pour réussir cette opération, je l'ai indiqué tout à l'heure, cela nécessite un comportement nouveau, cela nécessite de construire un Thiessois nouveau, cela nécessite une culture nouvelle, c'est pourquoi c'est pour nous aussi une révolution citoyenne qui nous permettra de retrouver le Thieés que nous avons aimé pour reconstituer, récupérer d'abord les espaces qui ont été confisqués, les espaces verts. les espaces de vie, les valoriser et les démocratiser" .

Pour le maire, cette première opération est simplement le premier acte, l’acte inaugural d'un projet ambitieux engagé par la mairie de ville et avec les autres communes.