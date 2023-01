« Un million de femmes dans la CMU en 2023 » : Un pacte entre le ministère de la Femme et l’ANACMU

Fatou Diane , Ministre de la femme

Le ministère de la Femme et de la Famille et le Programme de la couverture maladie universelle (CMU) ont mis en place un projet dénommé « Un million de femmes dans la CMU en 2023 ». Une protection sociale en santé sera fournie à tous les bénéficiaires du ministère de la Femme. L’enrôlement de toutes les femmes de ménage affiliées à l’Association des femmes de ménage du Sénégal est prévu, selon le directeur général Bocar Mamadou Daff. D’autres ont déjà commencé, à l’instar du Projet d’appui à la résilience des ménages (PAREM), géré et financé par le ministère de la Femme.





Le PAREM et l’ANACMU sont en train d’inscrire dans la CMU les membres de cinq mille ménages dans 20 communes du pays, selon un mécanisme très innovant et apprécié sur les terrains par les femmes et qui pourra être reproduit avec les autres démembrements, dit-il.





Le projet de carte Njaboot est également au cœur du partenariat. Les premiers exemplaires de la version Bêta ont été distribués en marge de la cérémonie.





Cette rencontre a servi en même temps à l’inauguration du siège social mis à la disposition de l’Association des femmes de ménage du Sénégal. Le ministre de la Femme qui l’a présidé a notifié qu’il sert de lieu de travail et représente un engagement pris par son ministère dans le cadre de la convention de partenariat signée avec les femmes.





L’idée étant, selon la ministre Fatou Diané, de favoriser, entre autres, l’autonomisation économique des femmes et d’assurer la protection des groupes vulnérables, notamment en matière de réinsertion socioéconomique, de financement, de renforcement de capacités des femmes et de la gestion de leurs activités économiques.





En plus de la mise en place de ce siège le partenariat va faciliter l’enrôlement des membres au Programme de la couverture maladie universelle, contribuer à la formation, au renforcement de capacités des membres dans les thématiques liées aux droits des femmes, à la protection contre les violences, au leadership et à l’entrepreneuriat féminin.





Il s’agit, en outre, de les accompagner dans le développement d’activités génératrices de revenus et le financement de projets.





Elle a par ailleurs renouvelé son engagement à œuvrer aux côtés de l’Association des femmes de ménage du Sénégal en vue de leur autonomisation, conformément à la politique nationale définie à travers la Stratégie nationale pour l’autonomisation économique de la femme (SNAEF).





«La contribution des femmes de ménage à l’économie de ce pays est à magnifier. Elles assurent au quotidien un travail qui facilite l’épanouissement, l’équilibre, la rentabilité de plusieurs femmes, d’enfants, d’hommes, bref de toute la société sénégalaise», dit-elle. Et d’inviter les organisations du Système des Nations Unies, non gouvernementales et de la société civile à s’impliquer dans la formation, l’entrepreneuriat, l’autonomisation, la réinsertion socioéconomique de ces femmes dont la vulnérabilité n’est plus à démontrer.