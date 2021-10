“Wallu APR”, une nouvelle fronde dans le Macky

Une fronde dénommée “Wallu APR” est née dans le parti au pouvoir. Des frustrations causées par une “situation morale en déliquescence au sein de l'APR qui a fini par anéantir l’idéal républicain qui avait mobilisé en décembre 2008 ceux-là qu’il est légitime d’appeler aujourd’hui les frondeurs”.





“Ce parti qui a prêché la rupture et la restauration des valeurs est aujourd’hui, après des années d’exercice du pouvoir, pris en otage par des dignitaires saugrenus adeptes de congrégations oisives et de messes noires. Ainsi, nous demeurons convaincus qu'ils ont fini par instituer une nouvelle doctrine qui, en l’espèce ne s'accommode d'aucune nomenclature d’éthique et de morale qui fut jadis notre credo” lit-on dans le manifeste signé par plusieurs membres du parti de localités différentes.





“Dans le souci de sauver notre parti, nous avons jugé nécessaire de mettre en place un cadre dénommé “ Wallu A.P.R”(Sauver APR)” ajoute le document.