Le billet de baaba : Défaite politique et déroute arithmétique

Si l’on se s’en tient aux résultats globaux PROVISOIRES modélisés par Dakaractu et publiés ci-dessous, le total des voix obtenues par les différentes coalitions se repartirait comme suit:



– Benno Bokk Yaakar : 1.489.779 voix.



– Yewwi Askan Wi : 1.060.288 voix



– Wallu Sénégal : 448. 566 voix



1er constat : le total des voix obtenues par l’inter-coalition Yewwi/Wallu soit 1.508.854 est supérieur au nombre de voix obtenues par la coalition sortante au pouvoir soit 1.489.779.



2ème constat: le total des voix des coalitions restantes, et se réclamant de l’opposition, est de 194.743 voix réparties comme suit:



– Bokk Guiss Guiss : 43.378



– Natangue AS: 25.617



– AAR Sénégal : 51.323



– Bunt-bi : 20.129



– Les Serviteurs: 54.296



Soit au total : 194.743



Le total général des voix qui se seraient portées sur l’opposition serait donc de :



1.703 597 voix contre 1.489.779 pour la majorité sortante.



Comment, dans ces conditions, certaines voix de la coalition au pouvoir peuvent-elles s’autoriser à crier victoire ?



Indécent!



Même si, par des subterfuges liés au mode de scrutin et aux calculs pipés par le coefficient électoral, la « majorité » sortante parvient à s’octroyer un Groupe parlementaire arithmétiquement plus important, la défaite politique est là. Imparable. Indubitable.



Il est temps pour les états majors politiques d’analyser, de manière encore plus fine le sens du vote du peuple sénégalais qui, encore une fois, indique sa marche irréversible vers un avenir d’indépendance et de Souveraineté retrouvée !



Qu’Allah bénisse notre pays et le protège des marchands d’illusions!



La lutte continue! Restons concentrés!



Amadou Tidiane WONE