Le chef de l’Etat se félicite du Plan de résilience dans le secteur des Transports aériens

Le Président de la République, Excellence M. Macky Sall, s'est félicité des résultats enregistrés par le Plan de résilience dans le secteur des transports aériens, partie du plan de résilience économique et social (PRES), qu'il a conçu et élaboré pour faire face aux effets de la pandémie du COVID-19 sur notre économie.Grâce à des mesures innovantes et efficace prises, à travers la création du Crédit des transports aériens (CTA) et le soutien massif de près de 65 milliards au Hub aérien du Sénégal : deux mesures phares qui ont permis de préserver les entreprises du secteur et protéger les six mille emplois directs de la plate-forme aéroportuaire.Par ailleurs, un comité de résilience et de relance du secteur a été mis place, présidé par le secteur privé dont les missions consistent à proposer un mécanisme efficace et rapide de financement du secteur, de travailler sur un plan de reprise des activités, ce qui est à la base du protocole sanitaire en vigueur dans les plateformes aéroportuaires.