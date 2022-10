Le leader de Pastef chez le juge : les avocats de Sonko confirment et réclament l’audition de…

Membre du collectif des avocats de Ousmane Sonko, Me Bamba Cissé confirme que le leader de Pastef sera dans le bureau du Doyen des juges, jeudi prochain, pour l’affaire de viol et menaces de mort qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr. «Notre client sera entendu, sauf changement, ce 3 novembre, déclare la robe noire dans Libération. Je ne voudrais pas aborder certaines questions avant l’audition. Nous préférons nous concentrer sur nos objectifs.»



L’un de ces objectifs est de faire témoigner des personnes inscrites sur une liste envoyée au Doyen des juges par les avocats de Ousmane Sonko. Il s’agit, selon Libération, de Baye Mbaye Niass alias Mbaye MC, Mamour Diallo, qui vient d’être nommé directeur général de l’ONAS, et de «Mme Tall».



Dans une lettre adressée au Doyen des juges, le 5 octobre, les conseils du maire de Ziguinchor estiment que ces personnes pourraient aider à l’éclatement de la vérité. «(Leurs) dépositions nous semblent capitales pour la manifestation de la vérité, comme il en est de celle de l’ex-capitaine Seydina Oumar Touré qui, lui-même, a aussi, dans un extrait vidéo, déclaré attendre votre convocation», appuient-ils.