Le M2D suspend ses manifs du 9 et 10 mars et annonce une conférence de presse à 17 h

Suspension Manif et de la conférence de Presse de M2D

Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) marque une pause. Toutefois, il ne baisser pas la garde suite aux actes posés hier par le pouvoir dans le sens d'une accalmie après les émeutes qui ont fait une dizaine de morts à travers le pays. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le M2D "informe le peuple sénégalais que les manifestations prévues les 9 et 10 mars sont suspendues. Tenant compte des développements récents, le mouvement tiendra une conférence de presse ce mardi à 17h au Siège du Pastef et se prononcera sur la suite de la lutte.