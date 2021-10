Le Meer National prône la cohésion et la discipline pour la consolidation de l'efficacité politique...

Le Meer sur le choix de Macky Sall

Choisir un candidat dans un groupe de méritant est naturellement un exercice délicat. Pourtant ce fut la tâche à laquelle s'est attelée Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL avec son avertie et dynamique équipe pour l'ensemble des communes et départements du Sénégal. Ces choix n'étant aucunement fortuits, en ce sens qu'ils soient fondés sur une maïeutique assez longue et inclusive sont, sans contestation possible, les meilleurs pour une victoire éclatante et écrasante au soir du 23 janvier 2022.





Dans ce sillage, il est important de savoir que le fait d'être choisi comme mandataire de la majorité élargie exige et oblige à ces privilégiés d'avoir une attitude exempte de tout reproche, de faire preuve de grandeur et d'élégance, d'avoir un comportement fédérateur puisant sa force dans l'intérêt général.





Pour ceux qui ne sont pas choisi, qu'ils sachent qu'il n'y a point de honte à ne pas l'être. En ce sens que tout choix est naturellement discriminatoire, avenant pour d'aucuns et pas plaisant pour d'autres. Mais toujours est-il que, quand on accepte volontairement d'appartenir à un ensemble plus vaste, on s'astreint à ses règles tout en privilégiant la survie du groupe et l'intérêt général au détriment des ambitions personnelles.





Dès lors, face à la configuration hétéroclite de l’opposition, nous avons obligation de nous positionner, à travers BBY, en agrégateur de forces politiques ayant des ambitions politiques valides et complémentaires. En ce sens, nous n'avons pas le droit de nous laisser manipuler par des personnes tapis dans l'ombre.





Dans cet optique, il nous revient de redynamiser cette machine politique que constitue notre formation dans cette coalition homogène extrêmement bien rôdée pour assurer une réelle mobilisation vers la victoire. Rien ne doit bloquer cette détermination qui nous anime de marquer notre empreinte d'une manière saine et indélébile au sein de cette coalition. Nous n'avons pas le droit de perdre espoir en cette concertation que des individus jugent impossibles. Il faut nous rendre à l'évidence et intégrer dans notre subconscient la nécessité d'une entente et ne pas nous fier à certains électrons libres adeptes de la scission. Il faut nous garder de cette opération de destruction massive à laquelle veulent nous entraîner certaines personnes clivant qui font de la surenchère leur sport politicien favori. Pour contrer ces velléités de désinformation et de détournement d'objectif, il nous appartient d'entretenir et de consolider cette perspicacité politique qui fait la singularité, le cachet sociopolitique et, par voie de conséquence, l'efficacité de la Coalition





Sous ce registre, que tout le monde sache qu’aucune dissidence ne saurait être acceptée par le MEER National bouclier du Président de la République. Toute personne qui s'y tentera nous trouvera sur son chemin.





Car oui, l'abnégation, le don de soi et la solidarité est la triptyque qui définit éloquemment notre parti et mieux, demeure la pierre angulaire sur laquelle est bâtit les idéaux du parti en ligue avec ses alliés depuis tout ce temps.





Alors continuons à être unie pour réussir le pari du maillage total du territoire national face aux candidats de l'opposition dont leur apanage est le persiflage doublé d'un nihilisme acariâtre parce que dénué de bonne foi. Parce qu'ils sont en perte de vitesse et savent que leur aura se débilite, qu'ils ont pour vade-mecum les invectives, la diffamation et les insultes.

Quant à nous, l'élégance Républicaine nous interdit de nous adonner à un tel jeu factice, à de telles bassesses et platitude en pensée.





Sur ceux, le MEER National exhorte tous les leaders, membres et sympathisants de la grande majorité BBY à une harmonisation des efforts et à une symbiose des actions.