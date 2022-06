Le président du CESE Idrissa Seck reconnaît le leadership de Habib Niang

Pour renforcer la dynamique unitaire et assurer une victoire éclatante de la coalition Benno Book Yaakaar au soir du 31 juillet 2022, le président Habib Niang a reçu la visite du président du conseil économique social et environnemental monsieur Idrissa Seck, le week-end dernier. Une visite de courtoisie auprès du jeune leader apériste de la coalition BBY de la zone Nord.



Les deux hommes ont discuté de la situation géopolitique de la capitale du Rail surtout celle de la zone qui est sous l'escarcelle de l'opposition depuis les locales derrières. Habib Niang figure incontournable a un poids électoral non négligeable.



"J'apprécie à sa juste valeur cette visite de courtoisie de mon grand frère et ami en l'occurrence le président Idrissa Seck. Sa visite d'aujourd'hui montre à quel point l'unité de tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar est important. Je pense que pour donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale au président Macky Sall il faut que toutes les forces vives se rejoignent et ensemble nous allons faire face à ces opposants qui n'ont pas de programme à part raconter des contre-vérités. Pour cela il faut promouvoir les jeunes, pour faire face à nos adversaires" déclaré Habib Niang responsable politique.







Le chef de bureau du cadastre de Guédiawaye n'a pas manqué de rappeler à son invité que ses militantes aussi doivent bénéficier des financements destinés aux femmes. " Ma seule préoccupation c'est le développement socio-économique de la population. C'est pourquoi cela que je ménage aucun effort pour assurer les arrières du chef de l'Etat. Mais aussi il faut que mes militantes puissent au même titre que celles de la coalition bénéficier des financements octroyées" a rappelé monsieur Niang, tout en rappelant son soutien total et sa disponibilité à ne ménager aucun effort pour assurer au Chef de l'État une majorité confortable à l'Assemblée nationale.