Le prix de l’honneur d’un «fils de la Casamance» : Madiambal campe sur sa position et mouille Benoit Sambou

Dans sa chronique intitulée «Les lundis de Madiambal», parue le 22 mars dernier, dans le journal «Le Quotidien», le patron du groupe Avenir Communication avait accusé le leader du Pastef de faire dans l’ethnicisme et le régionalisme, suite à l’affaire qui l’a opposé à Adji Sarr. Ce qui était à l'origine de violentes manifestations qui ont causé une dizaine de morts.Ces accusations ont valu à Madiambal Diagne de nombreuses critiques, notamment celles de Benoit Sambou, Ministre d’Etat, Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (Cndt) du Sénégal.Invité du «Grand Jury» de la Rfm de ce dimanche, le chroniqueur assume et campe sur sa position.«Benoit Sambou ne s’est jamais prononcé sur l’affaire, alors qu’il est le leader de l’Apr à Ziguinchor et son patron était attaqué de tout bord. Il a attendu que Madiambal sorte pour qu’il se prononce et tire sur moi. Cela me conforte davantage sur ma position», a fait savoir le patron du groupe Avenir Communication.Selon Madiambal Diagne, «le Sénégal est en danger d’ethnicisme enclenché par Ousmane Sonko à travers ses propos. Les gens se sont réconciliés ; c’est tant mieux. Mais c’est un précédent dangereux».