Législatives 2022: Aida Ndiongue mobilise ses amis et promet une victoire « éclatante » à Macky Sall

l'ancienne sénatrice Aida Ndiongue mobilise aux Hlm

L’ancienne sénatrice libérale, Aïda Ndiongue a décidé de mettre les pieds à l’étrier pour ces législatives et force est de constater que ce ne sera pas au petit trot. C’est au cours de l’assemblée générale, ce lundi 18 juillet 2022, du réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue ( RASAN ) aux HLM, sa base affective, qu’elle a lancé ses activités ( visites de proximité et caravanes) en perspective des joutes du 31 juillet prochain. L’objectif pour l’ancien édile des HLM c’est de « donner à Macky Sall une majorité écrasante à Macky Sall et on sera à ses côtés pour briguer un second mandat de 5 ans ».





« Il faut qu’il gagne à 80% aux HLM», demandant à ses amis et sympathisants regroupés autour du mouvement « Rasan » de se mobiliser pour une « victoire éclatante » de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) au soir du 31 juillet prochain.





Un appel entendu par son jeune frère et maire se la commune de Médina, Bamba Fall qui a décidé de s’engager aux côtés de sa « maman » avec qui il a partagé les rangs du Parti socialiste (Ps) dans les années 1990. « Aïda Ndiongue n’a pas besoin de postes encore moins de privilèges. Quand elle s’engage aux côtés du président Macky Sall c’est parce que c’est sincère et elle le fait avec ses propres moyens », témoigne le ministre-conseiller du président de la République.