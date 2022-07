Législatives 2022 : Barthélemy Dias démolit Bamba Fall et le taxe de traître

Après son concurrent "direct" Alioune Ndoye, Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, le maire de Dakar s’en est pris à Bamba Fall.





En caravane dans la banlieue dakaroise avec les membres de la Conférence de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, l’ex-maire de Mermoz Sacré-Cœur et tête de liste départementale de Yaw Wallu a démoli le maire de la Médina.





Selon Barthélemy Dias, Bamba Fall n’est qu’un traître qui a profité de la sagesse de Khalifa Sall et du mouvement Taxawu Dakar pour être maire et après leur tourner le dos afin de rejoindre les rangs de la majorité présidentielle.





‘’Depuis 2009, la Médina nous appartient. Mais nous nous sommes rendu compte que nous l’avions confiée à un traître ! Il ne faut pas commettre la même erreur. Vous avez l’occasion, ce 31 juillet, de vous débarrasser de la racine du mal de votre commune qui n’est personne d’autre que votre maire’’, plaide le maire de Dakar.





D'après "SourceA" de ce mercredi, une fois élu à l’hémicycle, M. Dias compte s’attaquer aux problèmes fonciers.