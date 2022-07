Législatives 2022/ Caravane de Mimi à Thiès : Alioune Sarr bat tous les records de la mobilisation

La capitale du rail a accueilli, le Dimanche 24 Juillet 2022, la caravane de la tête de liste nationale BBY, Madame Aminata Touré.





Reçu par une foule immense à l’entrée de la ville de Thiès, les principaux responsables de la coalition présidentielle ont répondu présent à travers une très forte mobilisation qui promet une large victoire de BBY dans le département.





Des communes de Thiès à Pout et Keur Moussa, de Tassette à Diobass et Ngoundiane en passant par Thiénaba, de Fandene à Ndieyene Sirakh et Diender…, les populations enthousiastes sorties en masse jusque tard dans la soirée, ont réservé, dans la cité du rail, un accueil chaleureux à Mimi Touré, tête de liste nationale de la coalition BBY.





Dans cet élan, le vice coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Thiès, Alioune Sarr, par ailleurs, Ministre-Maire de Notto-Diobasse, Coordonnateur de l'Alliance Nationale des Cadres de l'AFP (ANCP) a, à travers une très forte mobilisation, battu tous les records avec des milliers de personnes à l'entrée du département, venus pour souhaiter la bienvenue à la délégation de Aminata Touré.





Rasséréné par cette ferveur, Alioune Sarr a appelé à conforter le leadership de BBY : « le choix d’une majorité pour BBY dans ces élections est un gage de consolidation de nos acquis mais aussi de poursuite de l’excellent travail engagé au bénéfice de nos compatriotes. Car nous avons le devoir historique de préserver la stabilité institutionnelle et politique de notre pays à la hauteur des enjeux et défis de notre époque et du contexte sous régional, africain et mondial. Mais également le devoir pour nous tous de consolider les avancées multiformes et multisectorielles du Sénégal sur le plan politique, économique et sociale sous le leadership de son excellence le Président Macky Sall. »