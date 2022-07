Législatives 2022 : Faible affluence à Kaolack où la pluie dicte sa loi

Les opérations de vote pour les élections législatives ont timidement démarré à 8 h dans la région de Kaolack notamment à l'école El Hadj Ibrahima Baye Niass qui est l'un des plus grands lieux de vote. Il compte vingt quatre bureaux et plus de 13000 électeurs, a constaté Seneweb.



Devant ce beau nombre de bureaux de vote, il n'y a quasiment personne.