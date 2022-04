Législatives 2022 : Habib Niang tape sur la table et menace

La cérémonie de la traditionnelle remise de Sukarou Koor à ses militants a eu lieu le 23 Avril au Stadium de Thialy. Décidemment Habib Niang reste maitre des grandes foules, il a été accueilli par une marée humaine. Femmes, hommes et jeunes tous debout pour acclamer celui qu’ils surnomment l’homme fort de Thiés avec un nouveau slogan « DEPUTE PAR FORCE ».





Le leader apériste a pris la parole en invitant ses militants à redoubler car ce qui les attend n’est pas chose facile, déjà depuis la remise des 22500 signatures de parrainages par ses militants les jaloux se signalent.





« Mes chères dames, et jeunes nous voilà réuni à la 7 édition de la cérémonie de remise de Sukarou Koor à nos chères dames et jeunes. Cela me donne l’occasion de vous faire mes vœux pour ce saint temps. Mais aussi attirez votre attention sur la situation politique avec les parrainages qui commencent à faire du bruit. Nous avons reçu 2500 signatures de plus ce qui nous fait un total de 25000 signatures. Cela prouve que les gens nous suivent de près, ce n’est plus la zone Nord seulement mais toute la région de Thiés ».





Chef de bureau du cadastre de Guédiawaye a montré la couleur et a pris l’engagement devant ses militants qu’il ne va pas les décevoir. « Je pense que nous tous avons tiré les leçons des locales passées, et pour ces législatives ce sera de gré ou de force, nous allons prendre la place qui revient de droit afin de mieux assister les populations qui ont tant souffert de dirigeants et de responsables qui ne se soucient pas d’eux » a laissé entendre Habib Nang.