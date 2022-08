Législatives 2022 : Six députés vont représenter le département de Linguère

Le département de Linguère sera bien représenté dans la prochaine et 14e législature. En effet, selon les résultats provisoires livrés par la commission nationale de recensement des votes, le département se retrouve avec six députés : trois de la coalition Yewwi Askanwi (Oumar Sy, Thierno Diop et Aminata Dieng) et les trois autres (Aly Ngouille Ndiaye, Aniyeau Mbengue et Ndeye Fatou Guissé) viennent de la majorité présidentielle.

Pour cette 14eme législature, le nombre de députés de Linguère a connu une hausse contrairement à la 13e législature où le Djoloff était représenté par quatre députés. Les deux parlementaires de BBY, Mame Bounama Sall (40e) sur la liste proportionnelle et Yoro Sow suppléant sur la liste départementale ne signent pas leur retour à l l'hémicycle. Il faut signaler qu'au niveau de Yewwi Askan wi, tous les trois nouveaux députés ont été investis sur la liste des suppléants tandis qu'à Benno Book Yakaar, excepté Aly Ngouille Ndiye, tous les deux autres députés ont obtenu leur second mandat.