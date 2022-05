Législatives du 31 Juillet : Robert Sagna opte pour Benno et se dit prêt à laisser la place à....

Le Rassemblement pour le Socialisme et la Démocratie (RSD) marque son ancrage dans le Benno et compte travailler dans le cadre de la politique adoptée par le leader de la coalition au pouvoir en vue des élections législatives de juillet prochain. Les membres de ce parti politique présidé par l’ancien ministre et ancien maire de Ziguinchor Robert Sagna, ont tenu ce week-end un atelier d’évaluation de son parcours, et affiché leur volonté d’aller vers des renouvellements de leurs instances. Atelier qui a permis de revenir sur le passé et mener une réflexion sur le présent et l’avenir du parti RSD.



D’ici la fin de l’année, les instances du RSD vont être renouvelées, c’est l’échéance que s’est fixé Robert Sagna, leader du RSD. « Au niveau de toutes les structures à la base y compris au niveau même de cette base au sommet, j’ai donné comme échéance d’ici la fin de l’année qu’on procède à des renouvellements de toutes les instances de ce parti », explique Robert Sagna, qui s’est dit prêt à laisser les rênes de ce parti, si toutefois les militants le décident. Pour dire que lui-même ne s’exclut pas de ces renouvellements en vue ou en perspectives.