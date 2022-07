LÉGISLATIVES DU 31 JUILLET : TIMIDE DÉMARRAGE DE CAMPAGNE A TAMBACOUNDA

La campagne électorale pour les législatives du 31 juillet a démarré, le mardi 12 juillet 2022, dans la capitale orientale. Dans l’après-midi et même dans la soirée, les différentes formations politiques ont organisé des activités pour mobiliser leurs militants et convaincre d’autres à leur faire confiance. Du côté de la mouvance présidentielle, c'est une caravane qui a été initiée et dirigée par les différents responsables. La candidate Yaye Awa Diagne et ses camarades responsables de l'APR ont été tout bonnement boycottés. Durant tout le trajet menant vers le domicile du Ministre des Forces Armées, l'on ne voyait que les militants et militantes de Dougoutigui. Ces derniers scandaient le nom de Sidiki Kaba. De sources proches de certains militants de responsables, l’investiture de Yaye Diagne et de Bilali Bâ serait la source de frustrations de certains qui ont rallié le camp de Salif Samba Diallo.











Du côté de la coalition Aar Sénégal, malgré la musique distillée, la mobilisation n’était pas au rendez-vous notamment au siège du candidat Docteur Salif Samba Diallo sis au quartier Dépôt. Malgré tout, quelques militants composés de jeunes filles et de femmes attendaient avec impatience l'arrivée de leur leader Thierno Alassane Sall. Une attente longue de plusieurs heures puisque, l'arrivée de TAS était annoncée à 15 heures et jusqu'au moment où nous écrivons ces lignes, l’homme politique n’a pas été aperçu à Tambacounda.

S’agissant de Yewi Askan Wi, le responsable Lassana Kanté et ses camarades ont opté pour un face-à-face avec la presse. .