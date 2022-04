Législatives : la date de dépôt des listes fixée

Les candidats aux législatives du 31 juillet prochain devront déposer leur candidature entre le 6 et le 8 mai prochain. Ces dates ne sont pas une nouveauté, elles sont déjà fixées par le Code électoral en ses articles L248 et L283.



Le texte précise que les dossiers doivent être enregistrés 85 jours au plus et 83 jours au moins avant le jour du scrutin.



Au-delà, renseigne le directeur de la Formation et de la Communication de la direction des Élections, Biram Sène, repris par Le Soleil de ce vendredi, aucun retrait ou substitution n’est possible, sauf pour les cas d’inéligibilité d’un candidat et de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.