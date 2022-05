Législatives : les listes seront publiées au plus tard ce mardi

Les listes de candidatures pour les Législatives du 31 juillet prochain seront publiées au plus tard demain, mardi. L’information est donnée par Les Echos dans son édition de ce lundi. Le journal prédit de vives contestations des déçus des états-majors.



Il faut préciser que ce sont des listes provisoires qui seront divulguées. Les partis, coalitions et indépendants candidats auront vingt-quatre heures, après la publication des candidatures, pour d’éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, les Sept sages disposent de 72 heures pour se prononcer.



C’est au bout de ces étapes que les listes définitives seront publiées. Débuteront par la suite la phase de retrait des cartes d’électeurs et le déploiement du matériel électoral.