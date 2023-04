Les agents de 18 ministères menacent de paralyser l’administration

Ça grogne au sein de l’administration sénégalaise. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a publié un communiqué ce jeudi 13 avril pour dénoncer ce qu’il qualifie de « discrimination négative » dans le cadre des traitements salariaux des agents de l'Administration. Ces travailleurs regroupent des fonctionnaires de haut niveau ainsi que des contractuels intervenant de façon prépondérante dans le fonctionnement de dix-huit (18) Ministères.



« Nous sommes toujours mis à l'écart à chaque fois que des faveurs rémunératrices sont accordées aux autres corps de fonctionnaire. Cette discrimination est encore constatée lors des récentes revalorisations du système indemnitaire au sein de la fonction publique. Il y a également une iniquité flagrante dans l'octroi quasi générale de l'indemnité de logement », évoque le collectif dans le document.



Pour eux, il est incompréhensible que des agents qui « constituent 12%, soit 30 000 travailleurs de l'Etat » et qui « abattent l’essentiel du travail », puissent subir une telle injustice. « Il est inconcevable et inadmissible que 88% des agents disposent d'indemnité de logement au détriment des autres que nous sommes », s’offusquent-ils.



Le collectif informe avoir été reçu par le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, il y a un mois, pour échanger sur la question de l'indemnité de logement. « Il nous avait fait comprendre que dans le recadrage budgétaire de 2023, cette indemnité n’est pas prévue. Mais il avait reconnu que notre revendication était légitime et que par conséquent l'indemnité pourrait être généralisée dans le futur ».



Bien qu’ayant compris les raisons données par le ministre, le collectif trouve inacceptable ce « deux poids deux mesures » dans le traitement des employés des ministères et juge nécessaire de généraliser cette indemnité de logement afin d’éviter des frustrations.



« Si rien n'est fait d'ici la fin de ce mois, nous irons vers la semaine rouge de l'administration suivie d'une grande marche nationale avant de procéder à la paralysie générale de l'Administration sénégalaise », menacent ces travailleurs.



Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise fait appel au président de la république et à son premier ministre pour une résolution de cette situation. Enfin, le collectif envisage de s’allier avec le syndicat des travailleurs de la santé et celui de la justice pour des actions communes.