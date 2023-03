Les députés de YAW annoncent des plaintes contre plusieurs autorités

Les événements de jeudi dernier n’ont pas laissé de marbre les députés de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko s'est plaint le 16 mars 2023 de terribles vertiges, de douleurs au bas-ventre et des difficultés respiratoires après avoir été déposé chez lui par les forces de défense et de sécurité. Le leader de Pastef a même été hospitalisé dans une clinique. Une situation que condamnent les parlementaires pro-Sonko. Ils annoncent une série de plaintes et tiennent pour responsables le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le Ministre des forces armées, le Haut commandant de la gendarmerie nationale, le Directeur général de la police nationale, de x, et leurs complices.







Seneweb vous propose les documents portés par les députés Abass Fall, Fatou Ba, Rama Anta Bodian, Ismaïla Diallo et Guy Marius Sagna :





PROPOSITION DE RESOLUTION TENDANT A LA MISE EN ACCUSATION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, DU MINISTRE DES FORCES ARMEES, DU HAUT COMMANDANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE, DU DIRECTEUR GENERAL DE LA POLICE NATIONALE, DE X, ET LEURS COMPLICES DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE









Pour :





tentative d’empoisonnement et d’assassinat d’Ousmane SONKO, son avocat Me Ciré Clédor LY et le député Guy Marius SAGNA ;





actes de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des blessures avec intention de donner la mort et violences volontaires aggravées sur le chef de l’Opposition et son avocat et des députés représentants de la Nation, par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entrainé des blessures et une incapacité physique temporaire ;





avoir donné l’ordre de tirer avec intention de donner la mort, plusieurs fois, à l’aide de lances grenades et à bout portant, sur Ousmane SONKO et son avocat Me Ciré Clédor LY, les députés Guy Marius SAGNA, Ramatoulaye BODIAN, Abass FALL, Astou BA, Ismaïla DIALLO ;









- Plainte contre Seydou Bocar YAGUE, Directeur Général de la Police Nationale et X, en application de l’article 112 du Code pénal, pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des blessures avec intention de donner la mort à des députés représentants de la Nation et violences volontaires aggravées sur des députés représentants de la Nation, par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entrainé des blessures et une incapacité physique temporaire, d’attentat à la liberté.









En conséquence : en notre qualité d’honorables députés, nous déposons plainte contre Seydou Bocar YAGUE, Directeur Général de la Police Nationale et X, soupçonnés :





de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des blessures avec intention de donner la mort et violences volontaires aggravées sur des députés représentants de la Nation, par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entrainé des blessures et une incapacité physique temporaire ;





d’avoir donné l’ordre de tirer avec intention de donner la mort, plusieurs fois, à l’aide de lances grenades et à bout portant sur les députés Guy Marius SAGNA et Ramatoulaye BODIAN, Ismaïla DIALLO, Fatou BA, Abass FALL, venus rendre visite à Ousmane SONKO, la journée du 15 mars 2023 ;





d’attentat à la liberté.









Nous invitons le Pouvoir judiciaire à sévir pour le respect scrupuleux des droits et du statut des députés.





Nous invitons la justice à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et légaux pour garantir le respect dû aux députés, et ce, afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.