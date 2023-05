Les dessous de l'interpellation de Ousmane Sonko et son retour à Dakar

Ousmane Sonko a été interpellé, ce dimanche, par les Forces de sécurité et ramené chez lui à Dakar, dans son domicile de la Cité Keur Gorgui.





Une source de Seneweb nous révèle les dessous de cette opération. Après Vélingara alors qu’il était attendu à Tamba, il a quitté son cortège, et pris une voiture banalisée pour brouiller et est entré en Gambie pour sortir vers Koungheul. C’est là bas, qu”il il a été interpellé par la gendarmerie qui l'a conduit chez lui sain et sauf pour maintenir l'ordre public. Cette opération entre dans le cadre du maintien de l'ordre et pour éviter d'autres morts”, raconte notre.











Le sort de Ousmane Sonko était l’objet de plusieurs spéculations.