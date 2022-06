''Les mandats de dépôt contre Mame Diarra Fam, Déthié Fall et Ahmed Aidara sont intolérables'', dénonce le Forum Civil

Les arrestations contre les leaders de Yewwi Askan Wi sont des pratiques qui ne contribuent pas à la pacification de l'espace public, s'est désolé le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck.

''La démocratie sénégalaise doit évoluer qualitativement et non régresser. Le droit Constitutionnel à la marche doit être respecté. L'option de pénalisation prise par l'Etat de la participation à la marche est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse à la liberté'', a indiqué Birahime Seck.

Ainsi, pour lui les mandats de dépôt contre Mame Diarra Fam, Déthié Fall et Ahmed Aidara sont intolérables''.