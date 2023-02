Les nombreuses réalisations du président Macky Sall à Thiès

Nombreuses sont les réalisations à l’actif du président de la République dans la région de Thiès. Que dire de l’option stratégique du président Macky Sall de faire de la région de Thiès un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique ? N’avait-il pas lancé les travaux de construction de la nouvelle usine d’eau potable de Keur Momar Sarr 3 ? Une infrastructure hydraulique inscrite dans le cadre d’actions prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE), qui va apporter une réponse durable au problème de l’alimentation en eau potable de quelques localités stratégiques comme Dakar, Thiès et la Petite Côte.





Beaucoup de Thiessois remarquent que «Thiès, c’est l’avenir du Sénégal, parce qu’étant d’abord le carrefour naturel du pays, avec l’aéroport international de Blaise Diagne, l’autoroute Thiès - Touba qui fera de Thiès le départ de la dorsale qui va alimenter l’intérieur du pays, à travers le programme autoroutier du président de la République, le renouveau du secteur ferroviaire, les axes de désenclavement, le secteur de l’agro-industrie et l’industrie, le renouveau industriel avec les Ics et la Nsts, entre autres».





Et de poursuivre : «Thiès, grâce à ses potentialités, ainsi que la réalisation d’infrastructures et d’équipements modernes dans les secteurs clés des transports terrestres et aériens, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et de l’énergie, est en train de s’affirmer comme espace attractif, pivot central de notre politique d’aménagement et de développement durable du territoire.»





Selon eux, «les chantiers de l’émergence vont définitivement régler le problème de Thiès et de sa modernisation». Et de citer en exemple «le projet Promovilles qui devrait faire de Thiès, bientôt la capitale du Sénégal. La preuve est à chercher à l’Aibd, à 11 km d’autoroute de Thiès. Cela fera que le train à grand écartement électrique sifflera jusqu’à Thiès».