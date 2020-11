Les nominations du Conseil des Ministres du 18 Novembre 2020









Fait à Dakar le 18 Novembre 2020



Le Ministre des Collectivités Territoriales

du Développement et de l’aménagement des territoires,

Porte-Parole du Gouvernement



Oumar GUEYE

Professeur d'Enseignement secondaire, principal, matricule de solde no 519 024/K, est nommé Secrétaire général adjoint du Gouvernement, en remplacement de Monsieur Opa NDIAYE appelé à d'autres fonctions ;Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, est nommé Directeur général de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en remplacement de Monsieur Babacar NDIR admis à faire valoir ses droits à la retraite ;Experte en éducation et genre, titulaire d’un Master en Genre et communication, est nommée Directeur général de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits (ANPECTP), poste vacant ;titulaire d'un Doctorat en Sociologie, matricule de solde n° 619 853/H, est nommé Directeur du Développement du Capital humain à la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE) du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Bacary DJIBA, admis à faire valoir ses droits à la retraite ;Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, est nommé Président de la Commission d’évaluation des décisions issues du Conseil présidentiel sur l’Enseignement supérieur et la Recherche du 14 août 2013.