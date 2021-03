Les nominations du Conseil des ministres du 17 Mars 2021

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :Monsieur Amadou BAL, magistrat hors hiérarchie, matricule de solde n° 503 649/C, est nommé Directeur général du Centre de Formation judiciaire (CFJ) en remplacement de Monsieur Mamadou DIAKHATE, appelé à d'autres fonctions ;Monsieur Boubacar DANGNOKHO, ingénieur en génie civil, est nommé Inspecteur général des bâtiments au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de monsieur Jonas Martin BIAGUI, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;Monsieur Oumar Tafsir BOCOUM, titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Ingénierie et Gestion de la Formation, matricule de solde n° 601511/B, est nommé Inspecteur technique à l'inspection interne du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique ;Madame Fatou KA, Docteur vétérinaire, matricule de solde n° 615 410/G, précédemment Chef du service régional de l'Elevage et des Productions animales de Kaffrine, est nommée Directrice du Centre national de Formation des Techniciens en Elevage et en Industrie animale (CNFTEIA) de Saint-Louis, en remplacement du Docteur Papa Sher DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;