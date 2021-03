Les nominations du Conseil des ministres du 31 Mars 2021

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes:Monsieur Mamadou Mbenda FALL, Inspecteur de l'Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 515 832/B, est nommé Directeur des Examens, Concours professionnels et Certifications, au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, en remplacement de Monsieur Mamadou NIANG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.Monsieur Papa Abou CAMARA, Administrateur de sociétés, est nommé Président du Conseil d'Orientation du Programme de Formation Ecole-Entreprise, au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, poste vacant ;