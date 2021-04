Les nominations du Conseil des ministres du 28 Avril 2021

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 28 avril 2021, au Palais de la République.AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLESLe Président de la République a pris les décisions suivantes:Docteur Abibou CISSE, Chirurgien-dentiste, économiste de la santé, précédemment chef de la division maintenance hospitalière à la Direction des Etablissements publics de Santé, est nommé Directeur de l’Etablissement public de Santé de niveau 1 Magatte LO de Linguère, en remplacement du Docteur Abdou SARR.Monsieur Modou Kane DIAO, Ingénieur statisticien, est nommé Secrétaire général du Fonds de Développement des Transports terrestres au Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.Professeur Fallou MBOW, Maitre de Conférences Titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar/FASTEF, est nommé Inspecteur général de l'Education et de la Formation option Enseignement préscolaire, au ministère de l'Education nationale.Professeur Mbacké DIAGNE, Directeur de recherche assimilé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar/CLAD, est nommé Inspecteur général de l'Education et de la Formation option Langues nationales, au Ministère de l'Education nationale.Monsieur Frédéric François DIONOU, Professeur d'enseignement secondaire, est nommé Inspecteur technique au ministère de l'Education nationale.Madame Fatou DIOUF, Professeur d'enseignement secondaire, est nommée Inspecteur technique au ministère de l'Education nationale.Monsieur Papa KANDJI, Inspecteur de l'Enseignement moyen secondaire, est nommé Directeur de l'Enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Education nationale, en remplacement de Madame Fatimata BA, appelée à d'autres fonctions.Monsieur Cheikh Yaba DIOP, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment Inspecteur de l'Education et de la Formation de Saint-Louis Commune est nommé Inspecteur d'Académie de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou NIANG, appelé à d'autres fonctions.Madame Penda BA, Inspectrice de l'enseignement moyen secondaire, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Dakar, est nommée Inspectrice d'Académie de Louga, poste vacant.Monsieur Samba DIAKHATE, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Kédougou, est nommé Inspecteur d'Académie de Kolda, en remplacement de Monsieur Mamadou Goudiaby, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.Monsieur Mamadou NIANG, Professeur d'enseignement secondaire, précédemment Inspecteur d'Académie de Fatick, est nommé Inspecteur d'Académie de Kédougou, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.