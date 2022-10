Les nominations du Conseil des ministres du 12 Octobre 2022

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES :





Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





• Monsieur Yoro Moussa DIALLO, Magistrat, précédemment Conseiller Juridique à la Présidence de la République, est nommé Agent Judiciaire de l’Etat, poste vacant.





• Monsieur Aymérou GNINGUE, Ingénieur en Génie du Raffinage du Pétrole et Pétrochimie, est nommé Président du Conseil d’Administration de la HOLDING SOCIETES DES PETROLES DU SENEGAL (PETROSEN HOLDING SA), poste vacant.





• Monsieur Papa Ibrahima FAYE, Economiste- financier, précédemment, Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Saint- Louis, est nommé Directeur général du Fonds d’Entretien routier autonome (FERA), en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, appelé à d’autres fonctions.





• Monsieur Mamadou FAYE, Ingénieur en Génie civil, précédemment Directeur général du Fonds d’Entretien routier Autonome (FERA), est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA), poste vacant.





• Monsieur Abdoulaye DIOP, Cadre commercial, est nommé Directeur général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), en remplacement de Monsieur Mamadou NDIONE, appelé à d’autres fonctions.





• Monsieur Mohamadou DIAITE, Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la société nationale « La Poste », en remplacement de Monsieur Abdoulaye bibi BALDE, appelé à d’autres fonctions.





• Monsieur Chérif BALDE, Physico - Chimiste, Professeur des Universités, précédemment Président du Conseil de Réglementation de l’Agence sénégalaise de Règlementation Pharmaceutique (ARP), est nommé Directeur général du Centre Expérimental de Recherche et d’Etudes pour l’Equipement, en remplacement du Professeur Papa Goumba LO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



• Monsieur Ahmadou Bamba KA, Docteur ès Lettres, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres universitaires sociales de Saint- Louis, en remplacement de Monsieur Papa Ibrahima FAYE, appelé à d’autres fonctions.





• Monsieur Ousseynou DIOP, Professeur des Universités, matricule de solde 665 794/C, est nommé Directeur du Centre régional des Œuvres Universitaires sociales du Sine Saloum.





• Madame Néné Fatoumata TALL, Titulaire d’un Master 2 en Administration des Affaires, est nommée Coordonnateur national du Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE), poste vacant.





• Monsieur Yellamine GOUMBALA, Administrateur civil, matricule de solde 608 556/H, est nommé Secrétaire général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en remplacement de Monsieur Samba Alassane THIAM, appelé à d’autres fonctions.