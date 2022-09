Les partisans de Abdoulaye Baldé haussent le ton contre Macky Sall et menacent...

Abdoulaye Balde, Ex maire de Ziguinchor

Par la voix de leur porte parole, Boucounta Mbaye, les membres de l'l'union nationale des centristes du Sénégal (Ucs),ont manifesté leur mécontentement face au manque de confiance à leur égard dans la situation politique du Sénégal dont ils y ont joué un grand rôle au sein de la grande coalition de la majorité présidentielle avec Abdoulaye Baldé.





"Nous n’avons jamais été dissonants quant-il s’agissait de brandir les pancartes marrons et beiges sur l’étendue du territoire sénégalais et dans la diaspora pour dire partout où l’union centriste du Sénégal est représentée", soulignent-ils.





Par ailleurs, ils tiennent à rappeler que leur grand parti a récemment montré de grandes performances durant les élections précédentes, car "quelques fois nous sommes partis seuls avec la confiance des sénégalais et avons gagné beaucoup de mairies et des titres de conseillers municipaux, adjoints au maire et députés", précise le porte parole non moins responsable départemental des jeunes centristes de Thiès.





Boucounta Mbaye de poursuivre, "nous avons déjà eu à faire cavalier seul plusieurs fois alors nous n’avons nullement peur de sortir de cette alliance qui prouve de jour en jour son manque de considération vis à vis de l’entité forte et combative dont nous avons toujours fait montre au côté du Président de la république" Ces hommes et femmes n'ont pas manquer de revenir sur les promesses du Chef de l'État Macky Sall de non seulement gagner avec l’Ucs mais également de gouverner avec l’UCS. Une promesse qui tarde à se réaliser.





"Aujourd’hui, je m’adresse directement au Docteur et président Abdoulaye Balde pour qu'il prenne compte de la confiance et de la dévotion que lui accordent de braves et dynamiques femmes-cadres, jeunes, personnes âgées qui ont mouillé le maillot à chaque fois qu’il y a victoire de Benno bokk yaakar.





Pour moi, l’heure des négociations n’est plus d’actualité mais il n’est jamais trop tard pour se séparer d’une alliance qui n’a d’ailleurs jamais existé dixit « Abdoulaye Balde ».





Quand l’embarcation tangue et chancelle, il faut un bon commandant de bord qui prend soin de son équipage afin de les mener à bon port pour évider un naufrage éminent"