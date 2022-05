LIGUE 1 / 23ème journée. Gorée/ Casa et Teungueth / Génération Foot, deux duels décisifs dans la course au titre

La ligue 1 sénégalaise joue ce week-end sa 23ème journée. Leader avec cinq points d’avance sur le Génération Foot (2ème, 37 pts) et Jaraaf (3ème, 37 pts), le Casa Sport (42pts) se déplace dans la capitale pour y jouer l'Us Gorée (10ème, 25 pts). Un match qui s’annonce rude pour les deux équipes.





En effet, si le Casa veut conforter sa première place et éviter le retour de Jaraaf et de Génération Foot, les Insulaires eux, voudront prendre les trois points pour s’éloigner de la zone de relégation. Deuxième au classement, Génération Foot sera à Rufisque pour y défier Teungueth FC. Le club académicien qui compte 5 points de retard sur le Casa, n’a d’autre choix que de gagner sous peine d’hypothéquer ses chances de titre. Comme Génération Foot, le Jaraaf qui se déplace à Guédiawaye est dans la même situation. Le club de la Médina qui compte 37 points n'aura pas droit à l’erreur s’il veut rester dans la course au titre. Dans le bas tableau, la bataille pour le maintien s’annonce rude.





Au centre Jules François Bocandé, Ndiambour (13ème, 22 pts) accueille Linguère pour le derby du nord. Si les Samba Linguère ont presque assuré leur maintien, la formation lougatoise quant à elle, doit impérativement gagner pour garder ses chances de rester dans l’élite. A Saly, l’AS Pikine sera l’hôte de Diambars. Les deux équipes, qui sont classées respectivement aux 7ème et 6ème places, comptent le même nombre de points (30). S’ils ne peuvent plus prétendre au titre, académiciens et banlieusards voudront toutefois gagner ce match pour tenter de terminer la saison en beauté.

A Thiès, CNEPS (12ème, 24 pts) accueille l’As Douane. Le club thiessois, premier non relégable, n’aura pas droit à l’erreur devant une formation gabelous (5ème, 31) imprévisible et difficile à manœuvrer. Au stade Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur accueille Mbour Pc (14ème, 17 pts). Classé 11ème place, Dakar Sacré-Cœur voudra prendre les trois points de la victoire pour sécuriser sa 11ème place synonyme de maintien. Quant à son adversaire du jour, il doit impérativement s’imposer ou dire adieu à la ligue 1.





Programme 23ème journée





Samedi 21 mai

17 h 00. Dakar Sacré-Cœur / Mbour PC

17 h 00. Guédiawaye / Jaraaf





Dimanche 22 mai





17 h 00. Diambars / AS Pikine

17 h 00. Teungueth Fc / Generation Foot





17 h 00. CNEPS / AS Douane

17 h 00. US Gorée / Casa Sport