Linguère : Des éleveurs s’insurgent contre le rattachement du ministère de l’élevage à la Primature

Des acteurs du secteur de l’élevage du département de Linguère se sont retrouvés samedi à Dahra face à la presse locale pour dénoncer le fait que le ministère de l’Élevage et des Productions animales soit rattaché à la primature. « Nous invitons le président Macky Sall à rectifier le tir car un département aussi stratégique comme celui de l’élevage ne doit pas être confié au Premier ministre qui a déjà d’autres charges gouvernementales », déplore Samba Kalidou Sow, habitant le Ranch de Dolly.







Selon le coordonnateur de la maison des éleveurs de Mboula, Nguer Ndiaye , le chef de l’état Macky Sall doit nécessairement nommer dans les plus brefs délais quelqu’un à la tête du ministère de l’Élevage “pour piloter l’opération Tabaski afin de permettre aux sénégalais de disposer suffisamment de moutons pour la fête”.





“L’apparition de la fièvre hémorragique Crimée congo à Linguère, constitue une menace réelle pour le secteur” ajoute M. Ndiaye.





Après le départ de Aly Saleh Diop (un fils du djoloff) du département de l’élevage ,ces éleveurs lancent un appel au chef de l'État pour que le poste de ministre de l’Élevage reste au Djoloff.





« Si on parle de l'élevage, on pense au Djoloff qui est la zone sylvo-pastorale. Le Djoloff abrite le Ranch de Dolly, le plus grand marché à bétail de la sous-région, et le Centre National d’Amélioration Génétique (CNAG.) Donc le Djoloff peut valablement revendiquer le poste de ministre de l’élevage », indique M. Sow.