[Photos-Vidéo] Locales 2022 : Amadou Bâ bat le rappel des troupes et prône l'unité de Bby

Après avoir pris part à l’investiture de plusieurs candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ annonce sa rentrée politique dans son fief aux Parcelles Assainies.



Ainsi, le coordonnateur national de bby a battu le rappel des troupes ce mercredi à leur siège sise aux Parcelles Assainies à l’unité 7.



Revenant sur les élections locales, l’ancien ministre des finances a dopé ses troupes:"il faut que les listes de Benno puissent sortir gagnantes lors des élections", a-t-il martelé avant d'enchaîner :"Cest ce que le Président Macky Sall veut donc c’est ce que je veux".





Ensuite, le patron de BBY aux P.A de demander à ses militants d’intégrer les réseaux sociaux dans leur politique de communication.





"je vous demande de mettre en exergue les réalisations du Président Macky Sall sur les réseaux sociaux ", a-t-il soutenu.





Dans la foulée, Amadou Bâ prône l'unité de Bby aux Parcelles Assainies et à Dakar:

"Je cite nommément Moussa Sy aux Parcelles Assainies et Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar, je vous exhorte à vous donner corps et âmes pour eux".





Sur ce, Amadou Bâ annonce qu'il va battre campagne pour soutenir ses camarades de BBY.





" Je vais personnellement m’investir , il faut que vous m'accompagniez pour soutenir tous les candidats,





Je suis en phase avec le président sur tous ces choix … Je comprends certaines de vos frustrations mais pour le moment nous devons tous nous engager pour sortir victorieux des élections aux Parcelles Assainies et à Dakar..Je serai dans toutes les localités". a-t-il promis.





Notre responsabilité, c'est de fédérer la famille du président Macky Sall… il faut que notre force gagnante de 2017 et 2019 puisse être reconstituée en 2022", a-t-il martelé.

Dans cette lancée, l'ancien ministre des affaires étrangères lance des piques à l'opposition.





"J'ai la conviction que l'opposition ne fait pas le poids devant nous. Nous avons les meilleurs programmes, les meilleurs candidats", a-t-il clamé.





Par ailleurs, Amadou Bâ a fait cap sur le Ter.





"On aura tout entendu avec le Ter qui est un projet que le Président a lancé entre 2013 et 2014 au même titre que l’autoroute Ila Touba, les bourses sociales… s'est-il remémoré.





"Beaucoup n’y croyaient pas et disaient même que c’était impossible mais c’était sans compter sur la vision et la détermination du président Macky Sall qui a exigé toutes les certifications pour le train afin que le Sénégal puisse disposer des mêmes normes de sécurité que l’Europe ", a-t-il rappelé.





De ce fait, il lance un appel à la jeunesse avant d’ouvrir des perspectives pour le TER:

"Je veux que vous participiez à la préservation de l'outil…





La prochaine étape c'est que les populations de Thiès et de Mbour puissent en bénéficier et ensuite les populations de Saint Louis, de Louga..."





Restant dans cette dynamique, Amadou Bâ booste les jeunes:





" Je vous remercie les jeunes, vous êtes des forces vives, vous êtes le présent mais vous êtes aussi l'avenir".





À la fin de son speech, Amadou Bâ a réaffirmé son vœu d'unité de la coalition pour les joutes électorales du 23 janvier prochain.