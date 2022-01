Locales 2022 : Amadou Ba, le Dirpub de L’As nouveau maire de Missirah

Parmi les journalistes au pouvoir à la suite des élections locales de ce dimanche 23 janvier, il y a Amadou Ba. Ce dernier est le Directeur de publication du quotidien L'AS. Il devient ainsi le nouveau maire de Missirah, la plus grande commune du département de Tambacounda.



Sous la bannière de Nafore, l’homme de médias a devancé les candidats de Benno Bokk Yakaar (BBY), de Yewwi Askan Wi (YAW) et Wallu Sénégal.



Selon des informations, Amadou Ba a enregistré une large et éclatante victoire sur ses adversaires politiques.