Locales 2022: Barth largement en tête dans plusieurs bureaux de sa commune

La tête de liste de la coalition Yewwi Askan wi à Dakar est en tête dans plusieurs bureaux de sa commune. Dans le bureau 1 du plus grand centre de la commune de Mermoz Sacré-cœur, la coalition Yewwi Askan wi arrive en tête avec 141 voix pour la commune et 195 voix pour la ville. C'est d'ailleurs dans ce bureau que Barthélémy Dias a voté, bureau considéré comme un bureau témoin.





Logique pour logique, cette même tendance est notée dans l'ensemble des autres bureaux composants le centre et plus généralement la commune de Mermoz Sacré-cœur. En attestent les résultats provisoires enregistrés au centre Nafissatou Niane et à Ngaladou Diouf.





Barthélémy Dias est, au moment où ces lignes sont écrites, en train de faire une caravane pour dit-il, "célébrer sa victoire".