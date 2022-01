Locales-2022 : Doudou Wade fait de graves révélations et brandit ses deux pièces d’identité

Reaction de Doudou Wade, Candidat à la Mairie de Dakar

Le candidat de la coalition Wallu Sénégal à la mairie de Dakar, Doudou Wade, a fait de graves révélations sur les manquements dans les élections locales 2022. Après avoir effectué son acte citoyen, Doudou Wade soutient détenir deux pièces d’identité qu’il a brandies devant la presse.