Locales 2022 : Matar BA invite toutes les forces vives de Fatick á une synergie d'actions...

Depuis Paris où il se trouve, le Maire de Fatick Matar BA a adressé un message solennel á ses compatriotes de Fatick après avoir remercié le Président Macky SALL sur le choix porté sur sa personne pour conduire la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de

Fatick



"Je rends grâce á Dieu et remercie du fond du cœur Son Excellence, le Président de la République Macky SALL, Président de la Conférence des leaders de BBY, pour son choix renouvelé sur ma modeste personne á l'effet de conduire la liste de notre Coalition Benno Book Yakkar dans la commune de Fatick. Une ville que je porte si précieusement dans mon cœur.



Cela étant, je mesure à sa juste valeur cette confiance renouvelée et comprends parfaitement les enjeux, pour avoir exercé les fonctions de Maire.





La tâche est lourde mais exaltante, et je ne ménagerai aucun effort, sacrifice exigence pour relever avec vous, les défis de l'émergence conformément à la volonté de notre Président de Coalition M. Macky Sall.



Je tends ainsi la main, avec sincérité, sans faille, avec humilité et générosité, à tous mes frères et camarades leaders politiques de fatick, qui nourrissaient la même ambition de conduire les destinées de la municipalité Je demeure convaincu que tous sont á la hauteur et nous ne sommes point des ennemis, encore moins des adversaires. Au contraire nous constituons un socle sur lequel, le Président Macky SALL s'appuie pour donner forme á sa vision de pôles territoires émergents



A toutes les forces vives de Fatick, j'invite à l'union des coeurs et á une synergie d'actions positives afin qu'au soir du 23 janvier 2022, les résultats qui sortiront des urnes, plébiscitent la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'intérêt de tous



Chers compatriotes de terroir, chers camarades responsables politiques, nous avons un dénominateur commun. C'est le Président Macky SALL. Il nous a tous assignés á garder et entretenir sa base naturelle et affective qu'est le Sine. C'est dans le Sine que tout a commencé.

Au demeurant, je lance un appel solennel á tous et reste convaincu que cette invite aura un écho favorable.



Mes chers compatriotes, les défis sont nombreux, les enjeux importants et les opportunités énormes. J'invite á taire nos querelles, réduire nos écarts de compréhension et aller vers l'essentiel qui doit être le développement de notre cité et le bien-être des populations



Vive Fatick,

Vive le Président Macky SALL



Vive la Coalition BBY