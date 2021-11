Locales 2022-Sédhiou : Une liste rejetée, 7 validées dans la commune dont 3 de Bby

7 listes validées, une rejetée à Sedhiou

Les élections locales du 23 janvier 2022 sont parties pour être houleuses dans la commune de Sédhiou. Les différents protagonistes sont désormais connus. La coalition présidentielle présentera trois listes validées. Il s’agit de celle de Benno Bokk Yaakaar (Bby) dirigée par le maire sortant Abdoulaye Diop, par ailleurs Ministre de la Culture et de la Communication ; la liste Naforé, à la tête de laquelle se trouve le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor, Secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire au Sénégal (Secnsas) et la liste And Nawlé Sukhali Sunu Deug que dirige Ibrahima Moulaye Touré, Inspecteur principal du trésor.





A côté de ces trois listes des marrons, s’ajoutent celles de l’opposition dont une a été rejetée. Il s’agit de la liste Defaar Sa Gox de Mamadou Bathiliy, invalidée aussi bien dans la commune que dans le département. Wallu Sénégal est dirigée par Mamadou Lamine Mané, ancien Directeur de cabinet de feu Amadou Tidiane Ba, Ministre de l’Enseignement supérieur sous Wade.





Du côté de Yewwi Askan Wi, c’est Ayib Daffé, fils de Balla Moussa Daffé, ancien Maire de Sédhiou, qui assure les commandes de cette équipe communale. L’Union citoyenne Bunt Bi, dirigé par l’entrepreneur, Djiby Ba, et Gox You Bess que dirige Papa Samba Sy sont aussi sur la liste des prétendants au fauteuil municipal.