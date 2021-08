Locales 2022 : Serigne Moustapha Sy annonce une coalition Pur-Pastef-Pds...

Lors d'une sortie médiatique ce jeudi, à Tivaouane, à l'occasion de l'Achoura, Serigne Moustapha Sy a donné une idée des couleurs de la coalition annoncée de l’opposition, en vue des prochaines élections locales.



Le guide des Moustarchidines a indiqué que son parti, le Pur, va rejoindre le Pastef, Taxawu Senegaal et le Pds pour ces joutes électorales.



«Nous étions en discussion avec les proches de Khalifa Sall, Sonko et Wade, pour faire une coalition pour les prochaines élections locales. Je suis d’accord pour les rejoindre», a déclaré le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidine wal Moustarchidaty (Dmwm).



Toutefois, il a tenu à prévenir ses alliés : «Le Pur n’est pas un parti que l’on utilise à des fins politiques.»



Ainsi, Serigne Moustapha Sy a demandé à ses talibés d’être «prêts» le 23 janvier 2022, car il se dit déterminé à prendre la mairie de Tivaouane des mains de la majorité présidentielle. «Nous voulons la mairie de Tivaouane et nous ferons face au maire actuel et à l’Apr de Macky Sall», a-t-il fait comprendre.